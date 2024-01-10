Google порушив патенти на технології штучного інтелекту: компанія може "влетіти" на 7 мільярдів

Судові справи навколо штучного інтелекту множаться як гриби. Тепер йдеться не лише про порушення авторських прав, а й технологічних патентів.

У чому звинувачують Google цього разу

Компанія Google відповідатиме у федеральному суді у Бостоні. Позивачем є Singular Computing, який звинувачує технологічного гіганта у порушенні патентів.

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На думку позивача, Google у своїх ключових продуктах, основою яких є штучний інтелект, гігант використовує процесори, які порушують патенти Singular Computing. Також йдеться про те, що Google скопіював технологію засновника Singular Джозефа Бейтса, а потім використав її у Google Search, Gmail, Google Translate та інших сервісах Google.

Тепер Singular Computing вимагає у Google компенсацію у розмірі 7 мільярдів доларів. Це у 2 рази більше за рекордну виплату у справах з порушення патентів.

Хосе Кастанеда від імені Google заявив, що компанія впродовж багатьох років самостійно працював над процесорами, тому з нетерпінням чекає можливості захистити себе перед законом.

Не можемо дочекатися, коли у суді буде встановлена справедливість,

– заявив він.

Як все відбувалося

У 2010 – 2014 роках Бейтс надав Google доступ до інноваційної обробки даних. Інженер розробив тензорні процесори, які значно розширюють можливості навчання штучного інтелекту. Завдяки удосконаленій архітектурі мікросхем можна отримати більшу потужність, що здійснило революцію у навчанні ШІ.

Google почав представляти свої процесорні блоки з 2016 року. На думку Singular, версії 2017 та 2018 порушують патенти компанії, тому Google мусить заплатити компенсацію. Інженери гіганта запевняють, що їхні процесори працюють інакшим чином, ніж це представляв Бейтс, тому про порушення патентів не може бути й мови.