Google нарушил патенты на технологии искусственного интеллекта: компания может "влететь" на 7 миллиардов

Судебные дела вокруг искусственного интеллекта умножаются как грибы. Теперь речь идет не только о нарушении авторских прав, но и технологических патентах.

В чем обвиняют Google на этот раз

Google будет отвечать в федеральном суде в Бостоне. Истцом является Singular Computing, обвиняющий технологического гиганта в нарушении патентов.

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По мнению истца, Google в своих ключевых продуктах, основой которых является искусственный интеллект, гигант использует процессоры, нарушающие патенты Singular Computing. Также говорится, что Google скопировал технологию основателя Singular Джозефа Бейтса, а затем использовал ее в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах Google.

Теперь Singular Computing требует у Google компенсацию в размере 7 миллиардов долларов. Это в 2 раза больше рекордной выплаты по делам по нарушению патентов.

Хосе Кастанеда от имени Google заявил, что компания на протяжении многих лет работал над процессорами, поэтому с нетерпением ждет возможности защитить себя перед законом.

Не можем дождаться, когда в суде будет установлена справедливость,

– заявил он.

Как все происходило

В 2010-2014 годах Бейтс предоставил Google доступ к инновационной обработке данных. Инженер разработал тензорные процессоры, значительно расширяющие возможности обучения искусственному интеллекту. Благодаря усовершенствованной архитектуре микросхем можно получить большую мощность, что совершило революцию в обучении ИИ.

Google начала представлять свои процессорные блоки с 2016 года. По мнению Singular, версии 2017 и 2018 нарушают патенты компании, поэтому Google должна заплатить компенсацию. Инженеры гиганта уверяют, что их процессоры работают иначе, чем это представлял Бейтс, поэтому о нарушении патентов не может быть и речи.