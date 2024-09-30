Google надасть гранти для 24 українських стартапів: кому дістанеться підтримка

Попри війну та економічні труднощі, українські стартапи демонструють стійкість, розробляючи технології для відновлення країни. Через це Google вирішив підтримати їх грантами в розмірі 100 тисяч доларів.

Які компанії отримають грант

Кошти нададуть 24 компаніям від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

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Фонд, заснований у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні 1991, має обсяг 10 мільйонів доларів і пропонує фінансування, менторську та продуктову підтримку українським технологічним компаніям. Сьогодні у Львові ми з радістю оголошуємо про нові 24 отримувачі програми,

– зазначає Google.

Представники Google зазначили, що ці стартапи не лише створюють нові робочі місця у традиційних секторах, але й застосовують технології для вирішення унікальних проблем, спричинених російською агресією.

Серед компаній, що отримали гранти, є зокрема:

Ability.ai : маркетингова платформа на основі ШІ-агентів;

: маркетингова платформа на основі ШІ-агентів; Artellence : ШІ-технології для розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел;

: ШІ-технології для розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел; Claspo : платформа для створення користувацьких віджетів та форм;

: платформа для створення користувацьких віджетів та форм; Elomia Health : чат-бот на основі ШІ, що підтримує психічне здоров’я;

: чат-бот на основі ШІ, що підтримує психічне здоров’я; Finmap : платформа управлінського обліку для бізнесу;

: платформа управлінського обліку для бізнесу; Hideez : безпарольні рішення для ідентифікації працівників;

: безпарольні рішення для ідентифікації працівників; JustSpeak AI : ШІ-репетитор з англійської мови;

: ШІ-репетитор з англійської мови; Medvoice : освітня платформа для медичних працівників;

: освітня платформа для медичних працівників; Noty.ai: ШІ-асистент для управління завданнями.

Президент Google EMEA Метт Бріттін підкреслив, що кожен стартап отримає до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, а також менторську та продуктову підтримку від Google. Ці ресурси спрямовані на допомогу у розвитку компаній та створення основи для економічного відновлення після війни.