Google надасть гранти для 24 українських стартапів: кому дістанеться підтримка
Джерело:Google Україна
Попри війну та економічні труднощі, українські стартапи демонструють стійкість, розробляючи технології для відновлення країни. Через це Google вирішив підтримати їх грантами в розмірі 100 тисяч доларів.
Які компанії отримають грант
Кошти нададуть 24 компаніям від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, повідомляється в офіційному блозі Google Україна.
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Фонд, заснований у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні 1991, має обсяг 10 мільйонів доларів і пропонує фінансування, менторську та продуктову підтримку українським технологічним компаніям. Сьогодні у Львові ми з радістю оголошуємо про нові 24 отримувачі програми,
– зазначає Google.
Представники Google зазначили, що ці стартапи не лише створюють нові робочі місця у традиційних секторах, але й застосовують технології для вирішення унікальних проблем, спричинених російською агресією.
Серед компаній, що отримали гранти, є зокрема:
- Ability.ai: маркетингова платформа на основі ШІ-агентів;
- Artellence: ШІ-технології для розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел;
- Claspo: платформа для створення користувацьких віджетів та форм;
- Elomia Health: чат-бот на основі ШІ, що підтримує психічне здоров’я;
- Finmap: платформа управлінського обліку для бізнесу;
- Hideez: безпарольні рішення для ідентифікації працівників;
- JustSpeak AI: ШІ-репетитор з англійської мови;
- Medvoice: освітня платформа для медичних працівників;
- Noty.ai: ШІ-асистент для управління завданнями.
Президент Google EMEA Метт Бріттін підкреслив, що кожен стартап отримає до 100 тисяч доларів безповоротного фінансування, а також менторську та продуктову підтримку від Google. Ці ресурси спрямовані на допомогу у розвитку компаній та створення основи для економічного відновлення після війни.