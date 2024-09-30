Какие компании получат грант

Средства предоставят 24 компаниям от Фонда поддержки Google для стартапов в Украине, сообщается в официальном блоге Google Украина.

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Фонд, основан в партнерстве с первым и крупнейшим акселератором в Украине 1991, имеет объем 10 миллионов долларов и предлагает финансирование, менторскую и продуктовую поддержку украинским технологическим компаниям. Сегодня во Львове мы с радостью объявляем о новых 24 получателях программы,
– отмечает Google.

Представители Google отметили, что эти стартапы не только создают новые рабочие места в традиционных секторах, но и применяют технологии для решения уникальных проблем, вызванных российской агрессией.

Среди компаний, получивших гранты, есть в частности:

  • Ability.aiмаркетинговая платформа на основе ИИ-агентов;
  • Artellence: ИИ-технологии для разведки на основе анализа данных из открытых источников;
  • Claspo : платформа для создания пользовательских виджетов и форм: платформа для создания пользовательских виджетов и форм;
  • Elomia Health : чат-бот на основе ИИ: чат-бот на основе ИИ,, который поддерживает психическое здоровье;
  • Finmap : платформа управленческого учета для бизнеса: платформа управленческого учета для бизнеса;
  • Hideez: беспарольные решения для идентификации работников;
  • JustSpeak AI: ИИ-репетитор по английскому языку;
  • Medvoice: образовательная платформа для медицинских работников;
  • Noty.ai: ИИ-ассистент для управления задачами.

Президент Google EMEA Мэтт Бриттин подчеркнул, что каждый стартап получит до 100 тысяч долларов безвозвратного финансирования, а также менторскую и продуктовую поддержку от Google. Эти ресурсы направлены на помощь в развитии компаний и создание основы для экономического восстановления после войны.