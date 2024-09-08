Шанс для украинских стартапов

MITS ("Мощь") – это акселератор, который запустили ведущие украинские и американские компании из области передовых оборонных технологий. Он предлагает программу поддержки стартапов в сфере обороны.

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В наблюдательный совет акселератора входят бывшие чиновники НАТО и специалисты из Lockheed Martin, это компания, которая производит HIMARS. MITS Acceleration Program имеет целью развить украинскую оборонную экосистему, предоставляя предварительно отобранным стартапам во время уникальной бизнес-программы все инструменты для выхода на мировой уровень defence tech продуктов, а также возможность получить новые компетенции и стать лидерами на рынке.

Результаты первой программы

В программу первого батча Наблюдательный совет MITS отобрал команды, которые сфокусированы на таких продуктах:

система защищенной связи для дронов – радиокоммуникационная система для FPV для асинхронной передачи зашифрованных телеметрических данных и закодированного аналогового видео;

– радиокоммуникационная система для FPV для асинхронной передачи зашифрованных телеметрических данных и закодированного аналогового видео; замена китайских моторов для БПЛА – производство полного цикла двигателей для дронов в Украине, без внешних зависимостей; изготовление из 100% местных компонентов и сырья, что позволяет избежать зависимости от китайских поставок;

– производство полного цикла двигателей для дронов в Украине, без внешних зависимостей; изготовление из 100% местных компонентов и сырья, что позволяет избежать зависимости от китайских поставок; носимый детектор и "глушилка" дронов на основе искусственного интеллекта – индивидуальная защита для каждого пользователя, большой радиус действия, может распознавать несколько типов дронов;

– индивидуальная защита для каждого пользователя, большой радиус действия, может распознавать несколько типов дронов; тепловизионные камеры – лучший в своем классе неохлаждаемый микроболометрический детектор от ведущего европейского производителя, дополнен специальной электроникой и оптикой, разработанной и изготовленной в Украине и ЕС. Каждый модуль проходит тщательную калибровку для обеспечения высокой производительности;

– лучший в своем классе неохлаждаемый микроболометрический детектор от ведущего европейского производителя, дополнен специальной электроникой и оптикой, разработанной и изготовленной в Украине и ЕС. Каждый модуль проходит тщательную калибровку для обеспечения высокой производительности; система визуального позиционирования – эту систему можно использовать на различных платформах, которые работают в условиях отсутствия, глушения или повреждения сигнала GPS (подделка GPS).

Стартапы акселерационной программы MITS предоставляют решения, которые постоянно адаптируются к потребностям пользователей. Это делает команды уникальными на мировом рынке оборонных технологий, гарантируя, что их продукты одинаково эффективны как на поле боя, так и во время испытаний,

– отметил Дэвид Бонфили, член Наблюдательного совета MITS и соучредитель ACME General Corp.

Какой была программа

15 недель стартапы учились у бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны США и НАТО, руководителей украинских и международных оборонных предприятий, международных экспертов в инвестиционном секторе, ведущих юридических украинских и международных компаний, крупнейших производителей военной техники и вооружения в Украине, украинских и канадских военных.

MITS Acceleration Program – это не только инструмент для нынешней борьбы Украины, но и фундамент для будущей безопасности НАТО и его союзников. Технологии, стратегии, новое мышление, что формируют и воплощают эти стартапы, позволят нам не только противостоять современным угрозам, но и быть на шаг впереди,

– добавила Моник Браун, член Наблюдательного совета MITS, руководитель отдела стратегии и развития бизнеса в Actus Advanced Systems.

После завершения программы команды получают инвестиции в размере 200 тысяч долларов:

100 тысяч прямой инвестиции в компанию;

100 тысяч уникальной экспертизы, которую предоставляет акселератор.

Создав первый в Украине акселератор по образцу Y-Combinator, мы доказали, что Украина не просто догоняет, а становится лидером в разработке инновационных оборонных технологий. Украина готова к инвестициям и мир увидит, что мы – не только новая Кремниевая долина для беспилотников, но и мощный центр научно-исследовательских разработок для всего демократического сообщества,

– убежден Перри Бойл, соучредитель MITS.

Как получить свой шанс

Сразу после завершения первой программы MITS объявил open call на второй батч MITS Acceleration Program с American University Kyiv. Подать заявку и узнать больше о программе можно на сайте MITS до 6 октября 2024 года.