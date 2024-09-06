Каких компаний коснулись ограничения

В список тех компаний, в отношении которых ввели санкции, вошли Gotik Energy Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

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Обратите внимание! Gotik и Plio Energy являются владельцами и коммерческими менеджерами судна для транспортировки сжиженного природного газа New Energy. В то же время еще одним судном Mulan управляет и эксплуатирует Plio Energy.

По словам представителя Госдепа Мэтью Миллер, New Energy использовала обманчивые практики судоходства.

Речь идет об отключении автоматической системы идентификации судна для того, чтобы загружать груз с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2", а затем перегружать товар с судна на судно LNG/C Pioneer. Кстати, LNG/C Pioneer уже заблокирована США 23 августа 2024 года.

Интересно! Такие санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины для того, чтобы увеличить глобальные энергетические рычаги влияния на Россию.