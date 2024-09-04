Что известно о сотрудничестве Индии и России
Россия закупает товары двойного назначения у Индии. Приобретение этой продукции происходит тайно.
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Закупка товаров происходила еще в 2022 году. Именно тогда Министерство промышленности и торговли России разработало план расходов на покупку критических электронных компонентов через индийские каналы. Ожидаемая сумма закупки должна была бы составить 1 миллиард долларов.
С помощью индийского рынка, Москва хочет получать товары двойного назначения. Речь идет о продукции, находящейся под санкциями Запада.
План обеспечения России, указанными товарами включает создание специальной закрытой платежной системы между российскими и индийскими компаниями. В продукцию, которая получила Москва через этот канал, в 2022 году входят:
- беспилотники на сумму ориентировочно 5 миллионов долларов;
- компоненты для радиоэлектронных систем, что используется в военных целях – 560 тысяч долларов.