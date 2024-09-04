Що відомо про співпрацю Індії та Росії

Росія закуповує товари подвійного призначення в Індії. Придбання цієї продукції відбувається таємно.

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Закупка товарів відбувалася ще 2022 році. Саме тоді Міністерство промисловості та торгівлі Росії розробило план витрат на покупку критичних електронних компонентів через індійські канали. Очікувана сума видатків мала б скласти 1 мільярд доларів.

За допомогою індійського ринку, Москва хоче отримувати товари подвійного призначення. Йдеться про продукцію, що перебуває під санкціями Заходу.

План забезпечення Росії, вказаними товарами включає створення спеціальної закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями. У продукцію, яка отримала Москва через цей канал, у 2022 році входять: