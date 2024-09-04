Крупнейшие загрязнители окружающей среды

Минприроды в своем отчете привело перечень 20 крупнейших предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Лидером стала Запорожсталь – 6,39 миллиона тонн выбросов в год.

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Также в тройку крупнейших загрязнителей вошли Камет-Сталь и АрселорМиттал из Кривого Рога.

Наибольшая доля в рейтинге у ТЭС

Интересно, что 10 из 20 позиций в рейтинге занимают теплоэлектростанции. В частности, речь идет о:

Бурштынской;

Криворожской;

Ладыжинской;

Трипольской;

Кураховской;

Приднепровской;

Змиевскую;

Киевские ТЭЦ.

Загрязнителем называют любой природный или антропогенный агент, который из-за работы предприятий попал в окружающую среду в количествах, превышающих фоновые значения.