Французький регулятор CNIL наклав рекордні штрафи на компанії Google та Shein через порушення прав користувачів і незаконне відстеження їхніх дій в мережі. Загальна сума санкцій становить 475 мільйонів євро, що робить це одним із найбільших штрафів у Європі за останні роки.

Про які порушення мова?

За оцінками CNIL, понад 53 мільйони користувачів Gmail отримували рекламні повідомлення без своєї згоди, а Shein встановлювала файли cookies на пристроях відвідувачів ще до того, як вони могли налаштувати відстеження. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Обидві компанії не надавали користувачам достатньої інформації про збір та використання їхніх даних у рекламних цілях.

Що відомо про звинувачення та відповідь компаній?

Регулятор CNIL наголосив, що Google повинен був отримувати згоду користувачів на показ реклами у вкладках Gmail, однак цього не відбувалося. У результаті понад 53 мільйони осіб отримували рекламні повідомлення без свідомого дозволу.

У випадку з Shein, компанія встановлювала файли cookies на пристроях користувачів ще до того, як ті могли вибрати, які дані дозволяють відстежувати. За словами регулятора, обидві компанії не надавали користувачам достатньої інформації про рекламне відстеження, що є порушенням європейських правил про персональні дані.

Зауважте. У Google заявили, що наразі вивчають рішення CNIL і оцінюють наступні кроки, тоді як Shein повідомила про намір подати апеляцію.

Що цьому передувало?

Раніше Google вже зіткнувся з критикою антимонопольних органів у США, які звинуватили компанію у зловживанні домінуючим становищем на ринку пошукових систем. Американські регулятори пропонували низку жорстких заходів, включно з продажем браузера Chrome, хоча компанія пропонувала більш м'які шляхи врегулювання спору.

У грудні 2024 року Google запропонував нові умови для угод із партнерами щодо розподілу доходів у рамках тривалого антимонопольного розслідування. Суд дозволив компанії залишити Chrome та Android, але обмежив можливість ексклюзивних угод, що забезпечували Google монопольні переваги на ринку.

Водночас рішення CNIL може стати сигналом для інших регуляторів Європи. Мовляв, великі технологічні компанії все частіше перебувають у зоні контролю щодо порушень конфіденційності користувачів, а штрафи можуть зростати у геометричній прогресії.