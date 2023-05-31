Міжнародний бізнес повертається: у Гостомелі запрацював завод швейцарської Vetropack

Гостомель був однією з пріоритетних цілей російських окупантів на початку повномасштабного вторгення. Висадку росіян вдалося попередити, а бізнес вже повертається до роботи.

Успіхи та ефективність української армії переконали міжнародний бізнес у доцільності вже зараз повертатися в Україну. Поволі відновлюється робота підприємств навіть у тих містах, які раніше були головною ціллю російських окупантів.

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Відновлення роботи швейцарського заводу у Гостомелі

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" повідомив про те, що вже відновив свою роботу. Підприємство почало розігрів і виведення на робочу температуру. Також вже пішло завантаження першої скловарної печі, тож випуск першого скла запланований на червень.

За прогнозами менеджерів компанії, попит на скляну тару для продуктів та напоїв до кінця цього року повинен зрости на 7%. З огляду на це, підприємство планує розвивати свої виробничі потужності.

Найперше завод буде виготовляти безбарвне скло для продуктів для напоїв, адже наразі це найбільша потреба. Запуск другої скловарної печі теж у найближчих планах.

З огляду на те, що війна триває, підприємство провело заходи щодо захисту працівників. Також виробничі потужності готові до всіх аварійних сценаріїв. Можливі дії на випадок відключення електроенергії чи газопостачання також прораховані.