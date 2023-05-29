Впродовж останнього часу усі інвестори, бізнеси та фінансові установи дуже побоювалися дефолту США, який призвів би до справжнього колапсу. Найгірший сценарій залишився лише страшним прогнозом – президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті домовилися про підвищення державного боргу.

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Про що йдеться в угоді та як це вплине на бізнес

На думку президента США Джо Байдена, уникнення катастрофи у вигляді дефолту стало для всіх дуже приємною новиною. Проголосувати за відповідний законопроєкт Палата представників та Сенат повинні вже найближчим часом.

В угоді йдеться, що ліміт державного боргу США зупиняється до 2025 року. Витрати у бюджетах 2024 і 2025 обмежуються, а кошти, які не були використані на боротьбу з COVID, повертаються у бюджет.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Окрім того, програми продовольчої допомоги для бідних американців будуть строгіше контролюватися, а деякі енергетичні проєкти швидше отримають всі необхідних дозволів.

У 2024 році США виділять 886 мільярдів на безпеку та 703 мільярди на інші видатки. Також повідомляється, що підвищення порогу державного боргу – далеко не нова практика для США, до цього кроку вдавалися вже 68 разів.

Що стосується інвестицій та бізнесу, то аналітики сподіваються, що тепер справи підуть куди жвавіше. Великі гравці та фінансові установи притримували гроші та уникали ризиків на випадок дефолту США, натомість гарні новини з Америки суттєво пожвавлять ринки по всьому світу.