В последнее время все инвесторы, бизнесы и финансовые учреждения очень опасались дефолта США, который привел бы к настоящему коллапсу. Худший сценарий остался лишь страшным прогнозом – президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти договорились о повышении государственного долга.

Читайте также Миллионеров в Украине стало больше: Гетманцев назвал главную причину успеха

О чем идет речь в сделке и как это повлияет на бизнес

По мнению президента США Джо Байдена, избежание крушения в виде дефолта стало для всех очень приятной новостью. Проголосовать за соответствующий законопроект Палата представителей и Сенат должны уже в ближайшее время.

В соглашении говорится, что предел государственного долга США останавливается до 2025 года. Расходы в бюджетах 2024 и 2025 ограничиваются, а средства, не использованные на борьбу с COVID, возвращаются в бюджет.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Кроме того, программы продовольственной помощи для бедных американцев будут строже контролироваться, а некоторые энергетические проекты скорее получат все необходимые разрешения.

В 2024 году США выделят 886 миллиардов на безопасность и 703 миллиарда на другие расходы. Также сообщается, что повышение порога государственного долга – далеко не новая практика для США, к этому шагу прибегали уже 68 раз.

Что касается инвестиций и бизнеса, то аналитики надеются, что теперь дела пойдут куда быстрее. Крупные игроки и финансовые учреждения придерживали деньги и избегали рисков на случай дефолта США, а хорошие новости из Америки существенно оживят рынки по всему миру.