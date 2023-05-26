За підсумками 2022 року кількість мільйонерів в Україні становила 9 511 осіб, зрісши з 8 177.

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Мільйонерів в Україні стало більше

Данило Гетманцев вважає, що ці дані не свідчать про збільшення реальних доходів українців. На його думку, люди просто почали більш відповідально ставитися до декларування.

Крім того, парламентар опублікував нову статистику щодо декларування доходів українців у 2023 році. Йдеться про такі цифри:

На кінець травня зафіксували 169 952 поданих декларацій;

Загальна сума коштів вказана у документах становить 114 493,3 мільйона гривень.

​В Україні зросла кількість мільйонерів / Фото телеграм Данила Гетманцева

Важливі новини для України

Нагадаємо, що Європейська Рада ухвалила рішення про продовження дії "економічного безвізу" для України. Про це повідомив очільник українського Кабміну Денис Шмигаль. Це вкрай вигідний крок для бізнесів з України, які вийшли на європейський ринок.

Також компанія Visa вирішила відкрити у Польщі хаб, який дозволить їй розширити свою діяльність у Центральній та Східній Європі. Крім того, українці зможуть отримати додаткову можливість для працевлаштування.