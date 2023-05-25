Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив радісну новину для українського бізнесу. Особливо вона потішить тих, хто працює з європейським ринком.

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Продовження "економічного безвізу"

Як повідомив Денис Шмигаль, Європейська Рада вирішила продовжити дію "економічного безвізу" з Україною ще на один рік. За відповідне рішення проголосували сьогодні, 25 травня. Для українського бізнесу це хороші новини, адже робота з європейцями залишиться без жодних ускладнень.

Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року. Вдячні європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах,

– пояснив Шмигаль.

У Європі також зазначили, що будуть всіляко підтримувати Україну, і продовження "економічного безвізу" є яскравою демонстрацією послідовності позиції ЄС. Після того, як термін рішення мине, його переглянуть відповідно до того, чи триватиме боротьба України з російськими окупантами.

Нагадаємо, ЄС також активно запроваджує санкції проти Росії, але наразі на цьому напрямку не все так успішно, як хотілося б. Росіяни знайшли спосіб обходити санкції за допомогою третіх країн, таких як Казахстан, Киргизстан та інші. Окрім того, Угорщина всіляко блокує допомогу Україні та санкції проти Росії, вимагаючи для себе окремі преференції.