Visa відкриє у Польщі новий глобальний Центр технологій і продуктів. Таким чином компанія має на меті розширити свою присутність в Східній та Центральній Європі.

Зверніть увагу Поштовх для бізнесу: українські підприємці отримали гранти на 3 мільярди гривень

Реакція Польщі

Чинний очільник польського уряду уже прокоментував плани Visa Матеуш Моравецький. Він наголосив, що це рішення зміцнює позиції Польщі.

Надзвичайно приємно, що Visa, з її унікальним світовим досвідом і ноу-хау, обрала нашу країну з усіх можливих локацій, зміцнюючи тим самим позицію Польщі як найкращого місця для інвестицій у нові технології,

– заявив прем'єр-міністр.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Плани та можливості для українців

За наступні кілька років компанія планує збільшити кількість працівників у Центрі до 1500 фахівців з технологій та продуктів. Крім того, Visa готова пропонувати роботу українцям з IT-cфери. Особливо йдеться про тих, хто зараз перебуває за кордоном.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, ринкова вартість Visa коливається на рівні 465,5 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance. Вартість акцій компанії становить 222,25 долара за штуку.