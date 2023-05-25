Розвивати бізнес під час повномасштабної війни – завдання далеко не з простіших. Та українські підприємці роблять усе можливе для того, аби економіка трималася та зростала. Держава також не стоїть осторонь та намагається підтримати цікаві ініціативи.

Буде цікаво З зарплатами певні проблеми, однак робота є: де в Україні найбільше вакансій

Підтримка українського бізнесу

Як повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, українські підприємці отримали 4600 грантів на підтримку та розвиток бізнесу. Загальна сума виданих грантів перевалила за 3 мільярди гривень.

Також повідомляється, що популярністю користувалася і програма "Власна справа", за якого можна отримати до 250 тисяч гривень на старт або розширення бізнесу. Кількість мікрогранів вже за позначкою в 4 тисячі, а сума виданих коштів – понад мільярд гривень.

Ми очікуємо, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць,

– сказала Бережна.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Також вона відзначила, що програма "Власна справа" діє від липня минулого року та зазнавала кількох трансформацій, адже потрібно було реагувати на проблеми та потреби підприємців.

Заступник міністра економіки підкреслила, що головна мета грантових програм – створення нових робочих місць. Зокрема, кожен отримувач мікрогранту повинен створити 1 – 2 робочих місця в залежності від наданої йому суми.

Раніше повідомлялося, що український бізнес лише впродовж тижня взяв кредитів на півтора мільярда гривень.