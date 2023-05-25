Развивать бизнес во время полномасштабной войны – задача далеко не из более простых. Но украинские предприниматели делают все возможное для того, чтобы экономика держалась и росла. Государство также не стоит в стороне и пытается поддержать интересные инициативы.

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Поддержка украинского бизнеса

Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережна, украинские предприниматели получили 4600 грантов в поддержку и развитие бизнеса. Общая сумма выданных грантов перевалила за 3 миллиарда гривен.

Также сообщается, что популярностью пользовалась и программа "Собственное дело", при которой можно получить до 250 тысяч гривен на старт или расширение бизнеса. Количество микрогранов уже по отметке в 4 тысячи, а сумма выданных средств – более миллиарда гривен.

Мы ожидаем, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест,

– сказала Бережна.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Также она отметила, что программа "Собственное дело" действует с июля прошлого года и претерпевала несколько трансформаций, ведь нужно было реагировать на проблемы и потребности предпринимателей.

Замминистра экономики подчеркнула, что главная цель грантовых программ – создание новых рабочих мест. В частности, каждый получатель микрогранта должен создать 1-2 рабочих места в зависимости от предоставленной ему суммы.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес только за неделю взял кредитов на полтора миллиарда гривен.