Из-за вторжения российских оккупантов и длительной полномасштабной войны украинский бизнес переживает далеко не лучшие времена. Впрочем, даже в трудных условиях предприниматели ищут возможность не останавливать работу и держать украинскую экономику на плаву.

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Кредиты для предпринимателей: сколько и на что берут

За прошедшую неделю украинские бизнесмены взяли кредиты на сумму 1,5 миллиарда гривен. В общей сложности кредитование попросили 360 предпринимателей.

Чаще бизнесмены берут кредит для антикризисных целей, общая сумма уже составляет 62 миллиарда гривен. Следующая цель – антивоенная, 55 миллиардов гривен. На рефинансирование предыдущих кредитов бизнес взял 28,6 миллиарда гривен, а на инвестиции – 12,6 миллиарда гривен.

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Также сообщается, что 30 миллиардов гривен в поддержку своей деятельности приняли аграрии, а торговые компании привлекли 1,5 миллиарда гривен кредитов для пополнения оборотных средств.

Что касается сфер кредитования, то здесь такое распределение: