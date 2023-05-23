Что изменится для ИТ-ФЛПов

С 1 июля 2023 г. для предпринимателей 3 группы, которые находились на упрощенной системе налогообложения 2%, могут вернуть довоенный ЕП – 5%. Льготная ставка должна была действовать до конца военного положения, но ныне власть рассматривает законопроект №8401, предусматривающий ее отмену

К теме Льготы для предпринимателей могут отменить: какие изменения ждут ФЛП с 1 июля

Напомним! С 1 апреля 2022 плательщики единого налога 5% получили возможность оформить себе льготу и платить 2%.

К преимуществам упрощенной системы налогообложения относились:

ставка ЕН – 2%, вместо 5%;

отсутствие каких-либо лимитов по объемам годового дохода для упрощенной системы.

Что не так с возвратом "старых" налогов

Проблема состоит в отсутствии плавного перехода из упрощенной системы налогообложения на обычную. Это противоречит принципу стабильности налогового законодательства, ведь законопроект №8401 нарушает сразу два условия:

не изменять элементы налога не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода;

не изменять налоги и их ставки или налоговые льготы в течение бюджетного года.

Объясняем! В настоящее время налогоплательщики в 2% не должны следить за объемом годовых доходов, но с 1 июля 2023 года, если примут законопроект, уже возникает вопрос о превышении лимита доходов. Возникает вопрос, начнут ли учет вести с даты возврата "старых" налогов, или с 1 января 2023 года. Если считать лимит с начала 2023 года, некоторые ФЛПы не смогут вернуться на систему налогообложения 5%, если они до 1 июля 2023 года заработали свыше 7 818 900 гривен – являющийся лимитом для 3 группы предпринимателей. В таком случае их переведут на общую систему налогообложения. 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Что будет с вновь ФЛП

Для вновь ФЛП, которые сначала подали заявку в "Действия" на оформление третьей группы предпринимателя, а затем сразу перешли на упрощенную систему налогообложения, возврат к довоенным налогам может быть очень проблематичным.

Учитывая, что нормами НКУ для вновь физического лица – предпринимателя предусмотрено представление в течение десяти дней со дня его государственной регистрации заявления о регистрации плательщиком единого налога третьей группы как по ставке 5% дохода, так и по ставке 2% дохода, то лицо, которое в течение десяти дней со дня ее государственной регистрации подала два заявления – по применению ставки 5% дохода, а затем 2% дохода (или наоборот), будет зарегистрирована плательщиком единого налога третьей группы по ставке, указанной в заявлении, которая подана последней,

– говорится в заявлении налоговой службы

То есть существует риск, что предпринимателей, которые оформили себе льготы слишком быстро, переведут не на ЕН 5%, а на общую систему налогообложения.

Какие налоги сейчас платят предприниматели

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны.

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен.

ФЛП 3 группы: