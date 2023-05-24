Через вторгення російських окупантів та тривалу повномасштабну війну український бізнес переживає далеко не найкращі часи. Втім, навіть у важких умовах підприємці шукають можливість не зупиняти роботу та тримати українську економіку на плаву.

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Кредити для підприємців: скільки та на що беруть

Впродовж минулого тижня українські бізнесмени взяли кредити на суму 1,5 мільярда гривень. Загалом кредитування попросили 360 підприємців.

Найчастіше бізнесмени беруть кредит для антикризових цілей, загальна сума вже становить 62 мільярди гривень. Наступна ціль – антивоєнна, 55 мільярдів гривень. На рефінансування попередніх кредитів бізнес взяв 28,6 мільярда гривень, а на інвестиції – 12,6 мільярда гривень.

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Також повідомляється, що 30 мільярдів гривень на підтримку своєї діяльності взяли аграрії, а торговельні компанії залучили 1,5 мільярда гривень кредитів для поповнення обігових коштів.

Що стосується сфер кредитування, то тут наразі такий розподіл: