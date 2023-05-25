В яких областях найбільше вакансій

Експертка ринку праці Марія Абдулліна під час телемарафону розповіла: лідер за кількістю вакансій в Україні – Київ, передає 24 Канал. Разом з тим знайти роботу в столиці – завдання не просте, адже конкуренція за робочі місця тут вища.

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Крім того, зазначила вона, активними як у з'яві нових вакансій, так і відгуках на них, є області заходу та центру країни. Зокрема:

Чернівецька;

Закарпатська;

Хмельницька;

Вінницька.

Прифронтові регіони "оживають"

Водночас, зауважила експертка, більше роботи з'являється і в прифронтових областях України. При чому поява нових вакансій – стабільна.

З початку 2023 року ми бачимо, що відновлюється активність і у чітко прифронтових регіонах. Приріст позитивний з місяця на місяць. У сумі це дає велику кількість вакансій,

– розповіла Абдулліна.

Вакансій більше, ніж до повномасштабної війни

Загалом же, за словами експертки, насичення українського ринку праці новими вакансіями перевершило "всі прогнози за останні 1,5 роки". Так, залежно від напрямку, кількість вакансій або досягла рівня, який був до повномасштабного вторгнення, або навіть перевищила його.

На думку Абдулліної, на збільшення вакансій вплинуло те, що багато українців різних професій залучені до оборони країни, а декілька мільйонів кваліфікованих працівників виїхали за кордон. Разом це все змушує роботодавців шукати нових співробітників.

Що з зарплатами

Якщо ж говорити про оплату праці, то тут ситуація двояка. Як пояснила експертка, фіксується номінальний приріст зарплат. Однак через високу інфляцію ефект підвищення швидко нівелюється, тому фактичні зарплати часто виявляються навіть нижчими, ніж до великої війни.

Відбувся певною мірою демпінг і з боку кандидатів, які погоджувались на нижчу зарплатню. Але бізнес дуже постраждав. Особливо якщо говорити про малих та середніх підприємців. Не всі можуть дозволити собі виплачувати повну ставку чи забезпечувати повний соцпакет,

– констатувала вона.

Нагадаємо, за опитуванням, близько 60% роботодавців збираються підняти заробітні плати своїм працівникам. Це стосується критично важливих для держави галузей: медицини, енергетики, будівництва, військово-промислового комплексу, агропромислового комплексу.