Які професіонали найбільше потрібні

Експертка з ринку праці, Валентина Гаврюшенко у коментарі для 24 Каналу розповіла, що найбільше незакритих вакансій у готельно-ресторанному бізнесі – це 7 220 нових вакансій.

Читайте також В Україні рекордно низька кількість безробітних, – НБУ

Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності,
– додала Гаврюшенко.

Ще популярними залишилися:

  • менеджери з продажів, бухгалтери;
  • продавці-консультанти;
  • працівники логістичної сфери;
  • водії, кур'єри;
  • вузькоспеціальні професіонали;
  • сфера продаж і роздрібної торгівлі.

Хто отримує найбільші зарплати

Традиційно високооплачуваними залишаються спеціалісти ІТ-галузі, наприклад програмісти РНР або Unity developer. Також багато платять таким людям:

  • медіабайєру – 52 500 гривень;
  • водію-міжнароднику – 40 000 гривень;
  • бізнес-аналітику – 32 500 гривень;
  • арматурнику, рихтувальнику, рієлтору – 30 000 гривень.