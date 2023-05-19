Які професіонали найбільше потрібні
Експертка з ринку праці, Валентина Гаврюшенко у коментарі для 24 Каналу розповіла, що найбільше незакритих вакансій у готельно-ресторанному бізнесі – це 7 220 нових вакансій.
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Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей і на робочі спеціальності,
– додала Гаврюшенко.
Ще популярними залишилися:
- менеджери з продажів, бухгалтери;
- продавці-консультанти;
- працівники логістичної сфери;
- водії, кур'єри;
- вузькоспеціальні професіонали;
- сфера продаж і роздрібної торгівлі.
Хто отримує найбільші зарплати
Традиційно високооплачуваними залишаються спеціалісти ІТ-галузі, наприклад програмісти РНР або Unity developer. Також багато платять таким людям:
- медіабайєру – 52 500 гривень;
- водію-міжнароднику – 40 000 гривень;
- бізнес-аналітику – 32 500 гривень;
- арматурнику, рихтувальнику, рієлтору – 30 000 гривень.