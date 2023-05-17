Допомогу отримує все менше українців
За даними Нацбанку, кількість зареєстрованих в Україні безробітних, які отримують допомогу, знижується з червня 2022 року. Тоді їх було зафіксовано 264,9 тисячі осіб.
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Понад те, щонайменш, з грудня минулого року кількість таких безробітних стабільно нижча за 100 тисяч. Так:
- тоді їх налічувалось 89,8 тисячі осіб;
- у січні 2023 року – 77,2 тисячі;
- у лютому – 61,6 тисячі;
- у березні – 56,1 тисячі;
- у квітні – 47,6 тисячі.
Безробітних жінок більше, ніж чоловіків
Всього ж станом на кінець квітня в Україні, було зареєстровано 127 тисяч офіційних безробітних. Це значно менше, ніж на початку повномасштабної війни – у лютому 2022 року їх було 315,4 тисячі.
Водночас переважну кількість офіційних безробітних в Україні складають жінки – 91,1 тисячі. Ще 29,1 тисячі – молодь у віці до 35 років.
Рівень безробіття буде високим, а зарплати ростимуть повільно
Водночас в НБУ фіксують поступове відновлення ринку праці в Україні. У зв'язку з чим, зазначають там, зайнятість та реальні зарплати в країні поступово зростатимуть.
Проте, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, тому безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень, а зростання реальних зарплат буде переважно стриманим, але нерівномірним за секторами та регіонами,
– йдеться у звіті регулятора.
Мінімалку хочуть підвищити
Тим часом українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату – при чому, двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9 000 гривень.
Уможливиться це у разі прийняття народними депутатами відповідного законопроєкту. Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.
Як йдеться в пояснювальній записці до документа, поточний розмір мінімальної зарплати в Україні є порушенням Конституції. Адже він менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб у 7 539 гривень.