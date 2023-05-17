Допомогу отримує все менше українців

За даними Нацбанку, кількість зареєстрованих в Україні безробітних, які отримують допомогу, знижується з червня 2022 року. Тоді їх було зафіксовано 264,9 тисячі осіб.

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Понад те, щонайменш, з грудня минулого року кількість таких безробітних стабільно нижча за 100 тисяч. Так:

тоді їх налічувалось 89,8 тисячі осіб;

у січні 2023 року – 77,2 тисячі;

у лютому – 61,6 тисячі;

у березні – 56,1 тисячі;

у квітні – 47,6 тисячі.

Безробітних жінок більше, ніж чоловіків

Всього ж станом на кінець квітня в Україні, було зареєстровано 127 тисяч офіційних безробітних. Це значно менше, ніж на початку повномасштабної війни – у лютому 2022 року їх було 315,4 тисячі.

Водночас переважну кількість офіційних безробітних в Україні складають жінки – 91,1 тисячі. Ще 29,1 тисячі – молодь у віці до 35 років.

Зверніть увагу! Неофіційний рівень безробіття в Україні у 2022 році складав 36%, а інфляція 26,6%. За прогнозами аналітиків, ситуація тільки погіршуватиметься.

Рівень безробіття буде високим, а зарплати ростимуть повільно

Водночас в НБУ фіксують поступове відновлення ринку праці в Україні. У зв'язку з чим, зазначають там, зайнятість та реальні зарплати в країні поступово зростатимуть.

Проте, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, тому безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень, а зростання реальних зарплат буде переважно стриманим, але нерівномірним за секторами та регіонами,

– йдеться у звіті регулятора.

Мінімалку хочуть підвищити

Тим часом українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату – при чому, двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9 000 гривень.

Уможливиться це у разі прийняття народними депутатами відповідного законопроєкту. Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, поточний розмір мінімальної зарплати в Україні є порушенням Конституції. Адже він менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб у 7 539 гривень.

Нагадаємо, нещодавній звіт Світового банку засвідчив, що за 2022 рік кількість українців, які перебувають за межею бідності значно зросла. За даними аналітиків, збідніло 7,1 мільйона українців.