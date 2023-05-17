Помощь получает все меньше украинцев

По данным Нацбанка, количество зарегистрированных в Украине получающих пособие безработных снижается с июня 2022 года. Тогда их было зафиксировано 264,9 тысяч человек.

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Более того, с декабря прошлого года количество таких безработных стабильно ниже 100 тысяч. Так:

тогда их насчитывалось 89,8 тысячи человек;

в январе 2023 года – 77,2 тысячи;

в феврале – 61,6 тысячи;

в марте – 56,1 тысячи;

в апреле – 47,6 тысячи.

Безработных женщин больше, чем мужчин

Всего же по состоянию на конец апреля в Украине было зарегистрировано 127 тысяч официальных безработных. Это значительно меньше, чем в начале полномасштабной войны – в феврале 2022 года их было 315,4 тысячи.

В то же время, подавляющее количество официальных безработных в Украине составляют женщины – 91,1 тысячи. Еще 29,1 тысячи – молодежь в возрасте до 35 лет.

Обратите внимание! Неофициальный уровень безработицы в Украине в 2022 году составлял 36%, а инфляция – 26,6%. По прогнозам аналитиков, ситуация будет только ухудшаться.

Уровень безработицы будет высоким, а зарплаты будут расти медленно

В то же время в НБУ фиксируют постепенное возобновление рынка труда в Украине. В связи с чем, отмечают там, занятость и реальные зарплаты в стране будут постепенно расти.

Однако диспропорции на рынке труда будут сохраняться, поэтому безработица будет оставаться выше довоенного уровня, а рост реальных зарплат будет преимущественно сдержанным, но неравномерным по секторам и регионам,

– говорится в отчете регулятора.

Минималку хотят повысить

Тем временем украинцам в 2023 году могут повысить минимальную зарплату – причем, дважды. В итоге ожидается, что она будет составлять почти 9 000 гривен.

Возможным это станет в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта. Сейчас он находится на стадии проработки в бюджетном комитете ВР.

Как говорится в пояснительной записке к документу, текущий размер минимальной зарплаты в Украине является нарушением Конституции. Ведь он меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 7 539 гривен.

Напомним, недавний отчет Всемирного банка показал, что за 2022 год количество украинцев, находящихся за чертой бедности, значительно возросло. По данным аналитиков, обеднело 7,1 миллиона украинцев.