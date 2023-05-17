Возможным это станет в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта. Сейчас он находится на стадии проработки в бюджетном комитете ВР.
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Когда будут повышать минималку
В настоящее время размер минимальной зарплаты в Украине составляет 6 700 гривен. По документу же, в 2023 году запланировано 2 этапа повышений :
- с 1 июля – до 8 107 гривен;
- с 1 октября – до 8 918 гривен.
Повышений должно быть больше
Впрочем, первоначально планировалось трижды повышать украинцам минимальную зарплату. Первый этап должен был состояться 1 апреля – до 7 370 гривен.
Помешало же невынесение документа на голосование. Поэтому, вероятно, в будущем время и размеры увеличений могут быть изменены.
Почему минималку хотят повысить
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, текущий размер минимальной зарплаты в Украине является нарушением Конституции. Ведь он меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 7 539 грн.
В статье 9 Закона Украины "Об оплате труда" предусмотрено: "Минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц",
– отмечают авторы законопроекта.
Кроме того, подчеркивают они, принятие данного документа будет способствовать повышению уровня социальной защиты граждан Украины, получающих низкие суммы заработной платы.
Уровень безработицы будет высоким, а зарплаты будут расти медленно
В то же время в НБУ фиксируют постепенное обновление рынка труда в Украине. В связи с чем, отмечают там, занятость и реальные зарплаты в стране будут постепенно расти.
Однако диспропорции на рынке труда будут сохраняться, поэтому безработица будет оставаться выше довоенного уровня, а рост реальных зарплат будет преимущественно сдержанным, но неравномерным по секторам и регионам.
– говорится в отчете регулятора.