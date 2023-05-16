Каким банкам доверяют украинцы
В первых десяти банках рейтинга НБУ украинцы хранят львиную часть своих средств – 823 миллиарда гривен. Однако, ни в одном другом учреждении, кроме Приватбанка и Ощадбанка, не хранится более 100 миллиардов гривен:
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- Райффайзенбанк – 57 миллиардов гривен;
- Универсалбанк – 52,7 миллиарда гривен;
- Сенс Банк – 43,6 миллиарда гривен;
- ПУМБ – 40,4 миллиарда гривен;
- Укрсиббанк – 34,8 миллиарда гривен;
- Укрэксимбанк – 32,5 миллиарда гривен;
- Укргазбанк – 30,9 миллиарда гривен;
- ОТП Банк – 24,8 миллиарда гривен.
Ставки по депозитам превысят инфляцию
Со своей стороны, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова допускает, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции. Более того, они могут даже превысить его.
Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключительно, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит,
– говорит заместитель главы Нацбанка.