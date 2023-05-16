Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 16 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,35 гривны (-5 копеек против 15 мая), а купить за 37,80 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,34 гривны (-10 копеек), а продают – за 37,68 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,19 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,58 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,66 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают по 41 гривны (-3 копейки), а продают за 41,15 гривны (-10 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что наличный курс в течение прошлой недели не выходил за пределы очень узкого коридора 37,6 – 37,8 гривны.
Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля.
По мнению эксперта, наличный курс продолжит двигаться в сторону официального, однако динамика этого процесса будет очень незначительной. А доллар в течение недели будет колебаться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар.