Сколько валюты купили украинцы в апреле

На наличном валютном рынке в апреле чистая покупка валюты населением превысила продажу. Следовательно, украинцы продали валюты на 1 194,9 миллиона долларов в эквиваленте, а купили на 1 399,8 миллиона долларов в эквиваленте.

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Что касается объема покупки и продажи валюты за 2022 год украинцами, то статистика выглядит так: на 1 009,5 миллиона долларов больше, чем продали.

Напомним! С 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Наличный курс доллара

На этой неделе курс доллара на наличном рынке стабильно снижался, хоть и медленными темпами – на 5 – 10 копеек в сутки. В начале недели банкирша Анна Золотько прогнозировала, что курс будет толкать вниз конкуренция на рынке, хотя она не ожидает значительной динамики в течение следующих семи дней.

Поэтому она в комментарии для 24 Канала прогнозировала, что с 8 по 14 мая курс доллара на наличном рынке будет колебаться в размере 37,3 – 37,9 гривны за доллар. По состоянию на 12 мая курс доллара к гривне выглядел так:

в банках американскую валюту можно было купить за 37,40 гривны, а продать за 37,82 гривны;

американскую валюту можно было купить за 37,40 гривны, а продать за 37,82 гривны; в обменниках – за 37,40 и 37,79 гривны соответственно;

– за 37,40 и 37,79 гривны соответственно; на черном рынке – за 37,65 и 37,74 гривны соответственно.

Что прогнозируют банкиры в июне

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что курс доллара по отношению к гривне в начале лета будет стабильным благодаря западной поддержке международных резервов НБУ. С ним согласен старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Пока, пока у нас есть финансирование от партнеров, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более или менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляемым,

– замечает он.

Экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 Каналу подчеркнул, если НБУ пойдет на плановую девальвацию, то это может привести к соответствующему обесцениванию наличной гривны к доллару.

В таких условиях наличный курс может девальвировать на 3 – 5%. В начале может даже на больший процент, но впоследствии "откатиться" назад,

– добавляет он.

В то же время, если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такая же, что и сейчас.

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