От чего будет зависеть курс доллара в начале лета
Банкиры считают, что в начале лета курс доллара не будет сильно меняться в случае продления стабильной помощи от международных партнеров. Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что даже если "зерновое соглашение" не продлят, наличный курс – не почувствует это на себе.
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По отношению к доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная и благодаря западной поддержке резервы НБУ нарастают, какого-то давления на гривну просто нет. Теоретически это может повлиять на наличный рынок. Но это если в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривны. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается,
– объяснил банкир.
Аналогичное мнение высказал старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский – он считает, что все зависит от финансовой поддержки партнеров.
Пока, пока у нас есть финансирование от партнеров, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более или менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляем,
– сказал он.
По его прогнозу, курс доллара может быть не спокоен, если "зерновое соглашение" вообще не примут, тогда возможно колебание. в пределах 1 гривны.
Какой курс доллара 12 мая
- Наличный : покупка – 37,65 гривны; продажа – 37,73 гривны.
- Безналичный: покупка – 37,4 гривны; продажа – 37,8 гривны.