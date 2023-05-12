Від чого залежатиме курс долара на початку літа

Банкіри вважають, що на початку літа курс долара не буде сильно змінюватися у разі продовження стабільної допомоги від міжнародних партнерів. Інвестиційний банкір Сергій Фурса зауважив, що навіть, якщо "зернову угоду" не продовжать, готівковий курс – не відчує це на собі.

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Щодо долара до кінця весни поки що не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна і завдяки західній підтримці резерви НБУ наростають, якогось тиску на гривню просто немає. Теоретично це може вплинути на готівковий ринок. Але це якщо аж в принципі вона буде зірвана, то тоді справді буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується,

– пояснив банкір.

Аналогійну думку висловив старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський – він вважає, що все залежить від фінансової підтримки партнерів.

Поки що, поки в нас є фінансування від партнерів, то, думаю, суттєвих змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні, принаймні, щоб він був керованим,

– сказав він.

За його прогнозом, курс долара може бути не спокійним, якщо "зернову угоду" взагалі не приймуть, тоді можливе коливання у межах 1 гривні.

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