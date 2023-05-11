Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+5 копеек по сравнению с 10 мая), а купить за 37,80 (без изменений).

Читайте также Ситуация обнадеживающая: каким будет курс доллара до конца мая

Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (-3 копейки), а продают – за 37,88 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,25 гривны (+9 копейки), а продажа – 41,60 г ровные (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,77 гривны (+1 копейка).

(+3 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 41,38 гривны (без изменений), а продают за 41,50 гривны (без изменений).

Одного мнения нет: что будет с долларом до конца мая

Об этом заявила глава Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. Она рассказывает, что курс доллара может достичь 40 гривен.

В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к его импорту в Украину по так называемым "старым ценам". Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар,

– добавляет Елена Коробкова.

В то же время директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин говорит, что курс будет держаться на том же уровне, что и сейчас.

Думаю, в течение месяца мы увидим, что курс будет двигаться примерно в тех пределах, в которых он на сегодняшний момент. То есть где-то на уровне 38, максимум – 39 гривен за доллар, но, думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться,

– объясняет эксперт.

Криптодепозит – это простой и эффективный способ получить пассивный доход от долгосрочных инвестиций в цифровые активы. Разобраться, как работает инструмент, очень просто. Пользователь получает вознаграждение, вкладывая криптовалюту в криптодепозит. А затем активы по депозиту можно легко вывести и обменять на любую из 10 государственных валют. На WhiteBIT, одной из крупнейших криптобирж в Европе, доступны различные планы Криптодепозита, которые отличаются в зависимости от срока хранения и актива. Наиболее выгодный план – годовой, который предоставляет до 24,85% прибыли.