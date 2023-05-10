Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 10 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,35 гривны (+5 копеек против 9 мая), а купить за 37,80 (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,36 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,88 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,86 гривны (-29 копеек), а продажа – 41,61 гривны (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,76 гривны (+8 копеек).
- Евро покупают по 41,35 гривны (без изменений), а продают за 41,50 гривны (-2 копейки).
Что будет с долларом на этой неделе
В комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько заметила, что в начале мая наличная гривна держала курс на укрепление. Но за семь дней цена выросла до 37,6 – 37,65 гривны.
Эти тенденции в основном спровоцированы двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту. Но и другие банки также вынуждены реагировать на усиление конкуренции на наличном рынке, что, в частности, отражается в разнице между курсами покупки и продажи иностранной валюты – на прошлой неделе она значительно сократилась.
По прогнозу Золотько в ближайшие дни доллар будет колебаться от 37,3 до 37,9 гривны за доллар.