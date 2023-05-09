Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (-10 копеек против 8 мая), а купить за 37,80 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41,05 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,25 гривны (-16 копеек), а продают – за 37,73 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,90 гривны (без изменений), а продажа – 41,60 г ровные (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,68 гривны (+1 копейка).

(+2 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 41,35 гривны (без изменений), а продают за 41,52 гривны (+2 копейки).

Качели будут: доллар в мае

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе курс будет держаться уже заданной тенденции. То есть наличный курс будет толкать вниз конкуренция на рынке, хотя она не ожидает значительную динамику в течение следующих семи дней.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в ближайшие дни стоимость наличного доллара будет колебаться в размере 37,3 – 37,9 гривны за доллар.

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