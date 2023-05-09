Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (-10 копійок проти 8 травня), а купити за 37,80 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,05 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,25 гривні (-16 копійок), а продають – за 37,73 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,90 гривні (без змін), а продаж – 41,60 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,68 гривні (+1 копійка).

(+2 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 41,35 гривні (без змін), а продають за 41,52 гривні (+2 копійки).

Гойдалки будуть: долар у травні

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що цього тижня курс триматиметься вже заданій тенденції. Тобто готівковий курс штовхатиме вниз конкуренція на ринку, хоча вона не очікує значної динаміки протягом наступних семи днів.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, найближчими днями вартість готівкового долара коливатиметься в розмірі 37,3 – 37,9 гривні за долар.

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