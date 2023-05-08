Ситуація на готівковому ринку

На початку травня готівкова гривня тримала курс на зміцнення. За сім днів вона підросла на 10 копійок до 37,6 – 37,65 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ці тенденції здебільшого спровоковані двома великими системними банками, які особливо сильно конкурують наразі із небанківськими обмінниками за попит населення на валюту. Але й інші банки також вимушені реагувати на посилення конкуренції на готівковому ринку, що, зокрема, відображається в різниці між курсами купівлі та продажу іноземної валюти – минулого тижня вона суттєво скоротилася.

Цього тижня Анна Золотько прогнозує, що продовження вже заданої тенденції. Зокрема готівковий курс штовхатиме вниз конкуренція на ринку, хоча вона у не очікує значної динаміки протягом наступних семи днів.

На мою думку, найближчими днями вартість готівкового долара коливатиметься в розділі 37,3 – 37,9 гривні за долар,

– пояснила вона.

Який курс долара станом на 8 травня

За вихідні готівковий долар в банках України подешевшав на 10 копійок для продажу та на 5 копійок для купівлі. В обмінниках долар купують на 23 копійки дешевше, а продають на 3 копійки дорожче.

На чорному ринку сильних змін немає, курс купівлі-продажу змінився на 2 – 3 копійки.