Ориентировочно 40 гривен

По прогнозу председателя Совета Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, курс доллара в мае 2023 года может достигнуть ориентировочно 40 гривен. Кроме того, вероятнее всего, что спрос будет превалировать над предложением.

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В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к его импорту в Украину по так называемым "старым ценам". Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар,

– говорит Коробкова.

Впрочем, сегодняшнее укрепление гривны эксперт объясняет тем, что продолжается посевная кампания. По ее словам, то, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании, независимо от выгодности или невыгодности курса, непосредственно влияет на курс гривны.

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