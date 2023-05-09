Орієнтовно 40 гривень

За прогнозом голови Ради Незалежної асоціації банків Олени Коробкової курс долара у травні 2023 році може сягнути орієнтовно 40 гривень. Крім того, найімовірніше, що попит буде переважати над пропозицією.

До теми Долар продовжує падати: який курс валют чекати цього тижня

Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до його імпорту в Україну за так званими "старими цінами". Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо готівковий курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар,

– каже Коробкова.

Втім сьогоднішнє зміцнення гривні експертка пояснює тим, що триває посівна кампанія. За її словами, те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від вигідності або невигідності курсу безпосередньо впливає на курс гривні.

Скільки коштує долар зараз