Каким будет доллар до конца мая

Директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин выразил мнение, что доллар в течение последнего месяца весны будет на таком же уровне, как и в начале.

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Думаю, в течение месяца мы увидим, что курс будет двигаться примерно в тех пределах, в которых есть на сегодняшний момент. То есть где-то на уровне 38, максимум – 39 гривен за доллар, но, думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться,

– объяснил он.

Однако в начале лета могут начаться более сильные колебания. Экономист добавил, что курс может просесть.

Я думаю, что до конца мая будем иметь примерно такие же цифры, они мало будут отличаться от тех, которые есть. Но когда окончательно закончатся весенние полевые работы, а это будет начало лета, тогда, наверное, курс немного просядет.

– сказал Олег Пендзин.

Какой курс доллара 10 мая