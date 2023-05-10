Яким буде долар до кінця травня
Директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, висловив думку, що долар протягом останнього місяця весни буде на такому ж рівні, як і на початку.
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Думаю, протягом місяця ми побачимо, що курс рухатиметься приблизно у тих межах, в яких є на сьогоднішній момент. Тобто десь на рівні 38, максимум – 39 гривень за долар, але, думаю, буде менше. У таких межах, в яких зараз рухається, він і залишатиметься,
– пояснив він.
Проте на початку літа можуть початися сильніші коливання. Економіст додав, що курс може просісти.
Я думаю, що до кінця травня будемо мати приблизно такі ж цифри, вони мало відрізнятимуться від тих, які є. Але коли остаточно закінчаться весняні польові роботи, а це буде початок літа, тоді, напевно, курс трохи просяде,
– сказав Олег Пендзин.
Який курс долара 10 травня
- Готівковий: купівля – 37,7 гривні; продаж – 37,77 гривні.
- Безготівковий: купівля – 37,45 гривні; продаж – 37,8 гривні.