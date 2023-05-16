Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 16 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,35 гривні (-5 копійок проти 15 травня), а купити за 37,80 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,65 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,34 гривні (-10 копійок), а продають – за 37,68 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-10 копійок), а продають – за (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (-11 копійок), а продаж – 41,19 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,58 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,66 гривні (-7 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують по 41 гривні (-3 копійки), а продають за 41,15 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що готівковий курс протягом минулого тижня не виходив за межі дуже вузького коридору 37,6 – 37,8 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт на продаж готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив в середині квітня.

На думку експертки готівковий курс продовжить рухатися в бік офіційного, проте динаміка цього процесу буде дуже незначною. А долар протягом тижня коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

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