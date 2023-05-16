Яким банкам довіряють українці
В перших десяти банках рейтингу НБУ українці зберігають левову частину своїх коштів – 823 млрд грн. Однак в жодній іншій установі, крім Приватбанку та Ощадбанку, не зберігається більш ніж 100 мільярдів гривень:
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- Райффайзенбанк – 57 мільярдів гривень;
- Універсалбанк – 52,7 мільярда гривень;
- Сенс Банк – 43,6 мільярда гривень;
- ПУМБ – 40,4 мільярда гривень;
- Укрсиббанк – 34,8 мільярда гривень;
- Укрексімбанк – 32,5 мільярда гривень;
- Укргазбанк – 30,9 мільярда гривень;
- ОТП Банк – 24,8 мільярда гривень.
Ставки за депозитами перевищать інфляцію
Зі свого боку, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова допускає, що ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції. Понад те, вони можуть навіть перевищити його.
Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якийсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить,
– каже заступниця голови Нацбанку.