Чи зрівняється рівень інфляції зі ставками за депозитами
Як розповідає перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова цілком ймовірно, що ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції й навіть перевищити його.
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Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якийсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить,
– каже заступниця голови Нацбанку.
Інфляція знижуватиметься
Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, Україна увійшла в стійкий дезінфляційний тренд. Це означає, що тепер можна очікувати подальшого зниження темпів зростання цін – рівня інфляції.
Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі й тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий,
— додає Пишний.
Втім ще у грудні 2022 року НБУ прогнозував, що рівень інфляції становитиме 18,7%. Зараз прогноз переглянули до 15%.
Прогноз щодо рівня інфляції / Інфографіка НБУ