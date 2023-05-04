Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він додав, що надалі інфляція буде знижуватися.

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Прогноз інфляції переглянутий

В НБУ ще у грудні 2022 року прогнозували, що рівень інфляції становитиме 18,7%. Втім наразі на кінець 2023 року прогноз переглянули. Прогнозується, що інфляція буде на рівні 14,8%.

Попит на валюту зменшується. Це результат, в тому числі й тієї монетарної політики Національного банку, яка багато кому не подобалася й зараз не подобається. Це результат того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності. Є і зовнішні фактори: ціни на енергоносії дещо знизилися, споживчий попит не такий високий,

— пояснює Андрій Пишний.

Як розповідає очільник НБУ, через чимало позитивних факторів вплинули на те, що зараз Україна увійшла в достатньо стійкий дезінфляційний тренд.

Інфляція знижується: це відбувається швидше, ніж очікувалося

Під час брифінгу НБУ з монетарної політики повідомили, що у березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% в річному вимірі.

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Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів,

– розповіли на брифінгу.

На це вплинули такі чинники:

поліпшення інфляційних очікувань з початку року на тлі емісійного фінансування,

зміцнення готівкового курсу гривні,

підвищення популярності гривневих активів.

Прогноз щодо рівня інфляції / Інфографіка НБУ