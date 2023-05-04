Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он добавил, что в дальнейшем инфляция будет снижаться.

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Прогноз инфляции пересмотрен

В НБУ еще в декабре 2022 года прогнозировали, что уровень инфляции будет составлять 18,7%. Впрочем, на конец 2023 года прогноз пересмотрели. Прогнозируется, что инфляция будет на уровне 14,8%.

Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится. Это результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Есть и внешние факторы: цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок,

– объясняет Андрей Пышный.

Как рассказывает глава НБУ, из-за многих положительных факторов повлияли на то, что сейчас Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд.

Инфляция снижается: это происходит быстрее, чем ожидалось

Во время брифинга НБУ по монетарной политике сообщили, что в марте темпы роста потребительских цен замедлились до 21,3% в годовом исчислении.

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Ослаблению инфляционного давления способствовали достаточное предложение продовольствия и горючего, а также быстрое восстановление энергетической системы от последствий российских терактов,

– рассказали на брифинге.

На это повлияли следующие факторы:

улучшение инфляционных ожиданий с начала года на фоне эмиссионного финансирования,

укрепление наличного курса гривны,

повышение популярности гривневых активов

Прогноз уровня инфляции / Инфографика НБУ