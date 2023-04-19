Также в эксклюзивном интервью 24 Каналу заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий рассказал о ряде мер, которые принимает регулятор для привлекательности гривневых депозитов, и планирует ли Нацбанк снижать учетную ставку с учетом положительных тенденций І квартала.

Актуально Когда НБУ отпустит курс и вернется к гибкому курсообразованию: интервью с Юрием Гелетием

Ситуация с инфляцией

Одной из причин фиксации курса было сдерживание инфляции. В начале этого года НБУ улучшил прогноз по инфляции с 21% до 18,7%, какие факторы могут способствовать еще большему ее снижению в годовом исчислении и какова в целом ситуация по инфляции?

В январе мы действительно улучшили свой прогноз по инфляции, в том числе благодаря положительному влиянию деоккупации территорий, в частности, части Херсонщины, которая позволила разблокировать поставки товаров в регион из других областей Украины. В результате в Херсонской области в течение декабря – февраля фиксировалась дефляция в месячном измерении.

На мой взгляд, улучшение инфляционных прогнозов в январе было не последним в этом году. Если говорить о цифрах, то потребительская инфляция в январе снизилась до 26%, в феврале – 24,9% и в марте – 21,3%. Она начала замедляться раньше и быстрее прогнозируемого.

Чем вызвана такая тенденция? Прежде всего, это достаточное предложение продовольствия и горючего. Лучшая ситуация в энергетической сфере. Улучшение ситуации на наличном валютном рынке и инфляционных ожиданий. Безусловно, важной предпосылкой является прекращение эмиссионного финансирования дефицита бюджета с начала этого года. Повлияли также слабый потребительский спрос и действие моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Все это нивелировало эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных им ранее на адаптацию к дефициту электроэнергии.

Мы ожидаем, что инфляция продолжит снижаться до конца года. Этому будет способствовать стабилизация ситуации в энергосистеме, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение мирового инфляционного давления.

В апреле мы, вероятно, улучшим свой прогноз по инфляционному развитию. Подробно с ним можно будет познакомиться на пресс-брифинге по монетарной политике. Ситуация обнадеживающая.

В апреле НБУ могу улучшить свой прогноз по инфляции / Фото – НБУ для 24 Канала

Экономика Украины

Прогнозы ВВП на 2023 год МВФ, НБУ и заложенный бюджет, все они различаются, причем довольно существенно. У МВФ это максимум 1%, в бюджете это 3,2% и НБУ оценил рост всего на 0,3%. Почему такая существенная разница в оценках?

Значения прогнозных показателей очень сильно зависят от предположений, на которых этот прогноз построен. Разногласия в прогнозах, особенно в условиях текущей высокой неопределенности, объективно не является чем-то угрожающим. Мне кажется, что самое важное, чтобы прогнозы были достаточно консервативными, чтобы мы были готовы к реализации менее оптимистичных сценариев.

К примеру, как в базовом сценарии НБУ, так и в базовом сценарии прогноза МВФ не учитываются масштабные планы восстановления Украины. Они не учитываются не потому, что мы не верим в их реализацию. Нет, мы верим и прилагаем усилия, чтобы это стало возможным. Но мы должны быть достаточно консервативны в своих прогнозах и не можем учитывать программы, сроки и количественные параметры которых еще определяются.

В то же время, активная работа в этом направлении ведется, а реализация этих планов, которая существенно улучшит перспективы нашей страны, учитывается в наших альтернативных сценариях. Вы видели, наверное, оценки Всемирного банка, где потребности Украины на восстановление верифицированы суммой 411 миллиардов долларов. Эти оценки могут стать основой для консолидации международной помощи в будущем.

Как вы оцениваете текущую ситуацию в экономике? Следует ли ожидать, что НБУ презентует лучшие прогнозы не только по инфляции, но и по ВВП?

Экономические результаты I квартала и всего 2023 года с высокой вероятностью будут лучшими, чем предполагали большинство аналитиков еще в начале года

Во-первых, как я уже отмечал в контексте обсуждения инфляции, ситуация в секторе энергетики существенно лучше, чем ожидалось, благодаря качественной и героической работе наших энергетиков.

Надеемся, что и в будущем нам удастся избежать существенных перебоев с электроснабжением, и только этот фактор может обеспечить дополнительный 1 процентный пункт к нынешнему росту ВВП.

Во-вторых, ожидания домохозяйств и бизнеса улучшаются, что будет способствовать оживлению потребительского и инвестиционного спроса, что также важно в контексте восстановления экономики. Мы наблюдаем сейчас рост количества зарегистрированных бизнесов, увеличение торговых оборотов ресторанного бизнеса. Даже в металлургическом производстве, которое очень пострадало из-за энергодефицита в конце прошлого года, есть положительные сдвиги.

Отсутствие проблем с электроснабжением может обеспечить дополнительный 1 процентный пункт ВВП в 2023 году / Фото – НБУ для 24 Канала

В-третьих, это помощь наших международных партнеров. Мы видим, что международная финансовая поддержка поступает ритмично. К тому же состоялись довольно успешные переговоры в рамках Ежегодного весеннего собрания МВФ и Всемирного банка, где активно участвует делегация Украины: представители Нацбанка и Министерства финансов.

Вчера (13 апреля – 24 Канал) также прибыл премьер-министр Украины и состоялась довольно обнадеживающая совместная встреча со Всемирным банком. По результатам собрания мы получили подтверждение поддержки от наших партнеров. Международная финансовая помощь, безусловно, усилит стимулирующий фискальный импульс для экономики.

Все это мы будем учитывать в обновленном макропрогнозе, который будет детализирован во время монетарного пресс-брифинга 27 апреля.

Восстановление экономики на довоенный уровень

Сколько нужно времени Украине, чтобы вернуться на довоенный уровень в плане ВВП, ведь в прошлом году он сократился на 30%?

Начну с исследования экономик стран, переживших войну, проведенную Оксфордским университетом и Центром изучения экономики Африки. Оно свидетельствует, что для возвращения к довоенному уровню ВВП странам в среднем понадобилось более 20 лет.

Я надеюсь, что мы будем двигаться быстрее и пройдем этот путь в более короткие сроки. И на то есть причины.

Первая – это перспективы более глубокого сотрудничества с ЕС в рамках членства. Кроме того, мы чувствуем значительную международную поддержку, уверен, что она будет продолжаться.

Второе – мы надеемся, что после победы в Украине удастся имплементировать план Маршалла. Украина фокусируется на этом.

Еще один блок работы – это изъятие российских активов. Мы убеждены, что этот ресурс должен быть направлен в Украину, в частности, в рамках плана Маршалла, для восстановления нашего государства.

Поэтому основная задача – работать над аккумуляцией средств и над приоритетными направлениями их использования. Международная поддержка и евроинтеграция должны способствовать более быстрому восстановлению Украины.

Чтобы восстановиться на довоенный уровень, экономике Украины может понадобиться около 20 лет / Фото – НБУ для 24 Канала

Учетная ставка и депозиты

Во время последнего пересмотра учетной ставки ее сохранили на текущем уровне 25% и прогноз НБУ предусматривает, что она будет на таком уровне до І квартала 2024 года. Что может помешать этому?

С начала полномасштабной войны логика построения прогноза ключевой ставки несколько изменилась, поскольку претерпела изменения роль и цель применения этого инструмента.

На самом деле, сейчас ключевым средством обеспечения устойчивого снижения инфляционного давления является поддержка фиксированного обменного курса, о чем мы с вами говорили ранее. То есть основной монетарный инструмент – это валютные интервенции. Ключевая ставка в этом процессе играет вспомогательную, но немаловажную роль. Она используется для поддержания устойчивости обменного курса, ограничивая спрос на валюту благодаря увеличению привлекательности гривневых активов.

Особую актуальность эта задача приобретет на этапах ослабления валютных ограничений и перехода к гибкому режиму обменного курса. Чтобы это произошло без макроэкономических или макрофинансовых потрясений, нам нужно будет поддерживать привлекательность гривневых активов.

Поэтому, несмотря на определенные обнадеживающие тенденции относительно индекса потребительских цен, инфляционных ожиданий, которые раньше бы нам служили четким сигналом для смягчения процентной политики, мы еще в течение определенного периода времени будем оставлять ключевую ставку неизменной. Одновременно мы принимаем дополнительные меры, чтобы усилить рыночные стимулы для банков увеличивать объем срочных депозитов физических лиц и, соответственно, уменьшать риски для валютного курса.

Но стоит ли ожидать, что обнадеживающие тенденции І квартала все же станут причиной для более быстрого снижения учетной ставки?

Вспомним опубликованные итоги дискуссии Комитета по монетарной политике по результатам мартовского заседания. В марте 8 из 11 участников дискуссии отметили, что видят возможности более быстрого снижения ставки по сравнению с январским прогнозом.

После мартовского заседания ситуация на валютном рынке продолжает улучшаться. Инфляция снижается быстрее нашего прогноза. Соответственно, реальная доходность гривневых активов растет и, как результат, риски для валютного рынка снижаются. Так что действительно есть вероятность, что обновленный прогноз будет предполагать, что переход к циклу снижения учетной ставки начнется раньше. Но дождемся обсуждения на Комитете по монетарной политике и заседании правления, на котором этот прогноз будет утвержден и обнародован во время пресс-брифинга.

В любом случае, и это самое важное, решения по монетарной политике должны согласовываться с нашими ключевыми целями. Это – понижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. А для этого необходимо сохранение привлекательности гривневых сбережений граждан и улучшение срочной структуры депозитов.

Во время последнего пересмотра учетной ставки НБУ решил с 7 апреля ввести трехмесячный депозит под ставку 25%, а также снизить ставки по депозитным сертификатам овернайт до 20%. По мнению регулятора, достаточно ли этого, чтобы гривневые депозиты стали более привлекательными, и что кроме этого НБУ еще делает, чтобы стимулировать банки поднимать ставки?

Мы видим, что ставки по гривневым депозитам и в дальнейшем растут. По предварительным данным, в марте средневзвешенная ставка по срочным депозитам домохозяйств выросла на 0,5 процентных пункта – до около 13%, а корпоративного сектора – на 1,3 процентных пункта до 13,6%. Соответственно, мы также ожидаем дальнейшего роста доли срочных депозитов, в том числе благодаря более активной процентной и маркетинговой политике банков. Это одна из наших приоритетных задач и сейчас объективно рано говорить, что мы ее выполнили.

Мы понимаем, что ликвидность в банковской системе растет и в дальнейшем будет расти по мере финансирования правительством бюджетных расходов. Поэтому наша задача создать предпосылки, чтобы при росте ликвидности доля срочных средств в банковской системе также росла и средства не оседали на текущих счетах. Если мы реализуем эту задачу, это поможет минимизировать риски для валютного рынка и создаст необходимые предпосылки для безболезненного снятия валютных ограничений.

Если остановиться на новых трехмесячных депозитных сертификатах, на прошлой неделе прошел первый тендер, было привлечено 51 миллиард гривен. Это был пробный тендер, и конечно, об эффективности такого инструмента для нас будет свидетельствовать не столько объем депозитных сертификатов, сколько динамика ставок и объема гривневых депозитов населения.

В ближайшей перспективе мы планируем проработать реакцию рынка на последние изменения. Будем прежде всего обращать внимание на изменение в срочной структуре фондирования банков, на прогноз ликвидности и ситуацию на валютном рынке.

"Наша задача — создать предпосылки, чтобы при росте ликвидности доля срочных средств в банковской системе также росла и средства не оседали на текущих счетах" / Фото – НБУ для 24 Канала

По мнению регулятора, какой должна быть средняя депозитная ставка?

Трудно определить какой-нибудь количественный таргет. Безусловно, это зависит от ситуации. У каждого банка в любом случае будет свой подход. Одновременно однозначно последнее обновление операционного дизайна расширило пространство для банков повышать ставки по гривневым депозитам.

Наша задача, чтобы банки увеличивали срочные портфели гривневых депозитов, а для этого им нужно обеспечить уровень депозитной ставки, который был бы привлекателен для людей и помог бы людям защитить свои гривневые сбережения от инфляции. Ожидаем, что принятые нами меры, усиленные снижением инфляции, будут способствовать росту реальной доходности и срочности гривневых депозитов.