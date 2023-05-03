Хто більше платитиме податок на землю

Президент підписав закон №7632, який звільняє аграріїв та власників земель, що постраждали від війни, від сплати податків. Йдеться про території, де ведуться бойові дії, або ж вони заміновані, забруднені, окуповані.

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Їх власники та орендарі звільняються від мінімального податкового зобов'язання, єдиного податку 4 групи. А також плати за землю,

– пояснили у Кабміні.

Яка ситуація з транзитом агропродукції

Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до 5 держав ЄС. Йдеться про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину.

Заборонили ввезення таких продуктів:

пшениці,

кукурудзи,

ріпаку,

насіння соняшника.

Заборона діятиме з 2 травня до 5 червня 2023 року. Вона спрямована на вирішення логістичних проблем, пов'язаних із цією продукцією. Протягом цього часу вона буде імпортуватись в інші держави ЄС. Транзит нашої агропродукції через територію вищезгаданих 5 країн досі може здійснюватися.

До слова ці країни пообіцяли скасувати свої обмеження, щодо української агропродукції. Також Єврокомісія планує ухвалити заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших держав-членів ЄС та третіх країн.