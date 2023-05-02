Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки європейським фермерам. Рішення щодо цього ухвалять пізніше.

Цікаво Лишається багато питань: чому Україна критикує рішення щодо імпорту агропродукції до ЄС

Єврокомісія заборонила імпорт низки українських продуктів до 5 країн ЄС

Заборона на імпорт стосується чотирьох українських сільськогосподарських продуктів:

пшениці,

кукурудзи,

ріпаку,

насіння соняшника.

Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Заборона діятиме з 2 травня до 5 червня 2023 року. У цей період товари можуть імпортуватись в інші держави ЄС. Варто зауважити, що транзит української продукції через територію вищезгаданих 5 країн може здійснюватись.

Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина також пообіцяли скасувати свої односторонні заходи щодо української агропродукції. Окрім цього, Єврокомісія планує ухвалити заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших держав-членів ЄС та третіх країн.

Варто прочитати 130% на імпорт: Туреччина запровадила мито на зернові України

Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України

Після компромісного рішення Європейської комісії міністерство розвитку і технологій Польщі скасувало власну постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України. Відповідну постанову опублікували в офіційному віснику польського уряду.

Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України скасувати,

– мовиться в тексті документа.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, тобто з 2 травня.