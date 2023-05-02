Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки європейським фермерам. Рішення щодо цього ухвалять пізніше.
Цікаво Лишається багато питань: чому Україна критикує рішення щодо імпорту агропродукції до ЄС
Єврокомісія заборонила імпорт низки українських продуктів до 5 країн ЄС
Заборона на імпорт стосується чотирьох українських сільськогосподарських продуктів:
- пшениці,
- кукурудзи,
- ріпаку,
- насіння соняшника.
Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.
Заборона діятиме з 2 травня до 5 червня 2023 року. У цей період товари можуть імпортуватись в інші держави ЄС. Варто зауважити, що транзит української продукції через територію вищезгаданих 5 країн може здійснюватись.
Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина також пообіцяли скасувати свої односторонні заходи щодо української агропродукції. Окрім цього, Єврокомісія планує ухвалити заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших держав-членів ЄС та третіх країн.
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Польща скасувала односторонню заборону на імпорт з України
Після компромісного рішення Європейської комісії міністерство розвитку і технологій Польщі скасувало власну постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів з України. Відповідну постанову опублікували в офіційному віснику польського уряду.
Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України скасувати,
– мовиться в тексті документа.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, тобто з 2 травня.