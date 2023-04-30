Йдеться про відмову від односторонніх обмежень на ввезення, але запровадження заходів захисту для чотирьох найчутливіших продуктів – кукурудза, пшениця, насіння соняха й ріпаку. Передовсім таке рішення – це компроміс між Брюсселем, Єврокомісією та східноєвропейськими країнами. Звичайно, з боку України присутня критика. Про це 24 Каналу сказала посол з особливих доручень при МЗС Ольга Трофімцева.

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Чому рішення критикують в Україні

По-перше, одностороння заборона імпорту – серйозне порушення правил Європейського Союзу. За торгову політику відповідає винятково Єврокомісія, Європарламент та Рада Європи та аж ніяк не окремі країни-члени Євросоюзу.

Як зауважила Трофімцева, Єврокомісія довго ігнорувала протести польських, румунських, болгарських фермерів, які почалися більше ніж пів року тому. Вони висували претензії щодо відсутності фізичної можливості вивозити від кордону, перевантажувати, везти далі у порти й експортувати українську продукцію.

Розвиток логістики та інфраструктури – на цей виклик Єврокомісія реагувала досить мляво. І зараз було б логічно повернути ситуацію до заборони, а потім розбиратися так, як це мало б бути за угодою про асоціацію між ЄС та Україною. Питання залишаються,

– акцентує Трофімцева.

У будь-якому випадку добре, що з 2 травня ситуація для наших аграрних експортерів, логістичних компаній та виробників стане зрозумілою та передбачуваною. Проте робота з європейською стороною триватиме.

"По-перше, щоб таких випадків більше не було. По-друге, щоб загалом наші торгові й економічні відносини були передбачуваними й добросусідськими. Є розуміння, звичайно, що український АПК та українські фермери перебувають у надскладній ситуації через російську агресію та блокування портів", – наголосила посол з особливих доручень при МЗС.

Попередньо, збитки, які були завдані односторонніми заборонами, оцінюються у 200 мільйонів доларів. Що ж до так званого компромісного рішення, говорить Трофімцева, маємо розуміти, що цей транзит пов'язаний з низкою обмежень – конвої, опломбування українських вантажів і таке інше.

Усе це не робить вартість логістики й перевезення нашої продукції нижчою, а навпаки збільшує витрати. Відповідно це буде тиснути на внутрішні ціни, які будуть отримувати наші фермери. Не забуваймо, що у червні буде врожай озимих культур, які теж потрібно буде вивозити,

– підкреслила посол.

Для українського аграрія головне, щоб правила гри були більш-менш передбачуваними, прозорими й зрозумілими. Це той сектор, де змінювати рішення за одну ніч неможливо. Отже, їм потрібно розуміти, як працювати у наступному сезоні, щоб заробляти кошти і для себе, і для держави.

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Реакція МЗС України на рішення