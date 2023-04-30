Речь идет об отказе от односторонних ограничений на ввоз, но введении мер защиты для четырех самых чувствительных продуктов – кукуруза, пшеница, семена подсолнуха и рапса. Прежде всего, такое решение – это компромисс между Брюсселем, Еврокомиссией и восточноевропейскими странами. Конечно, со стороны Украины есть критика. Об этом 24 Канала сказала посол по особым поручениям при МИД Ольга Трофимцева.

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Почему решение критикуют в Украине

Во-первых, односторонний запрет на импорт – серьезное нарушение правил Европейского Союза. За торговую политику отвечают исключительно Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европы, отнюдь не отдельные страны-члены Евросоюза.

Как отметила Трофимцева, Еврокомиссия долго игнорировала протесты польских, румынских, болгарских фермеров, которые начались более полугода назад. Они выдвигали претензии по поводу отсутствия физической возможности вывозить от границы, перегружать, везти дальше в порты и экспортировать украинскую продукцию.

Развитие логистики и инфраструктуры – на этот вызов Еврокомиссия реагировала довольно вяло. И сейчас было бы логично вернуть ситуацию до запрета, а потом разбираться так, как это должно быть по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Вопросы остаются,

– акцентирует Трофимцева.

В любом случае, хорошо, что со 2 мая ситуация для наших аграрных экспортеров, логистических компаний и производителей станет понятной и предсказуемой. Однако работа с европейской стороной будет продолжаться.

"Во-первых, чтобы таких случаев больше не было. Во-вторых, чтобы в целом наши торговые и экономические отношения были предсказуемыми и добрососедскими. Есть понимание, конечно, что украинский АПК и украинские фермеры находятся в сверхсложной ситуации из-за российской агрессии и блокирования портов", – подчеркнула посол по особым поручениям при МИД.

Предварительно ущерб, нанесенный односторонними запретами, оценивается в 200 миллионов долларов. Что касается так называемого компромиссного решения, говорит Трофимцева, то следует понимать, что этот транзит связан с рядом ограничений – конвои, опломбирование украинских грузов и так далее.

Все это не делает стоимость логистики и перевозки нашей продукции более низкой, а наоборот увеличивает затраты. Соответственно, это будет давить на внутренние цены, которые будут получать наши фермеры. Не забывайте, что в июне будет урожай озимых культур, которые тоже нужно будет вывозить,

– подчеркнула посол.

Для украинских аграриев главное, чтобы правила игры были более или менее предсказуемыми, прозрачными и понятными. Это тот сектор, где менять решение за одну ночь невозможно. Следовательно, им нужно понимать, как работать в следующем сезоне, чтобы зарабатывать средства и для себя, и для государства.

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Реакция МИД Украины на решение